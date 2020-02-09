رياضة | كيكي سيتين يستبعد نجم برشلونة من لقاء بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستبعد نجم برشلونة من لقاء بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة مساء اليوم أمام ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري

وافادت الصحيفة الكتالونية، أن هناك تفكير من جانب المدير الفني كيكي باستبعاد المهاجم انسو فاتي من التشكيلة الاساسية لرغبته في الاعتماد على 4-4-2 أمام بيتيس.

واشارت صحيفة سبورت إلى أن هناك تفكير من جانب المدرب كيكي سيتين في اللعب بـ4 لاعبين في خط الوسط.

ونشرت الصحيفة التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمي: تيرشيتجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أومتيتي، سيميدو

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

خط الهجوم: ميسي، جريزمان