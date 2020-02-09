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رياضة | زيدان يتعرض لحادث سير

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تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الإسباني لحادث مرور بسيط مساء أمس السبت حينما كان متوجها لقيادة الحصة التدريبية لفريقه  قبل مباراة أوساسونا في .

 

وكشفت صحيفة "آس" المدريدية زيدان حينما كان يقود سيارته من نوع (Audi) اصطدم بسيارة في منعطف قرب مقر التدريبات.

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وأصيبت سيارة زيدان ببعض الخدوش وهو ما يفسر وصوله المتأخر لتدريبات الريال بعد أن أخذ بعض الوقت لمعاينة الأضرار التي لحقت بسيارته.

 

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