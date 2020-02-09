رياضة | زيدان يتعرض لحادث سير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتعرض لحادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لحادث مرور بسيط مساء أمس السبت حينما كان متوجها لقيادة الحصة التدريبية لفريقه قبل مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" المدريدية زيدان حينما كان يقود سيارته من نوع (Audi) اصطدم بسيارة في منعطف قرب مقر التدريبات.

Advertisements

وأصيبت سيارة زيدان ببعض الخدوش وهو ما يفسر وصوله المتأخر لتدريبات الريال بعد أن أخذ بعض الوقت لمعاينة الأضرار التي لحقت بسيارته.