رياضة | 5 أرقام تجعل محمد صلاح أسطورة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أرقام تجعل محمد صلاح أسطورة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء إحصائية للنجم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت إحصائية شبكة أوبتا العالمية ‏منذ انضمام محمد صلاح لصفوق نادي ليفربول عام 2017/18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميير ليج " كالتالي:

أكثر لاعب ساهم بأهداف مباشرة برصيد 92 هدفًا

أكثر لاعب سجل أهداف افتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفًا

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أكثر لاعب سجل أهدافًا حاسمة في الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا

أكثر لاعب حاول بكرات مباشرة على المرمى بواقع 71 مرة

أكثر لاعب حقق نقاط لفريقه بالدوري برصيد 72 نقطة

ويستعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول لمواجهة نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نوريتش سيتي الدولي.