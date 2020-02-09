رياضة | رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي تأجبل مباراته ضد وست هام يونايتد التي كان من القرر إقامتها مساء اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وكتب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تأجيل مباراته الليلة ضد وست هام يونايتد بسبب سوء الأحوال الجوية".

وقال النادي في بيانه: "نظرًا للظروف لسوء الأحوال الجوية القاسية والمتصاعدة ولصالح سلامة اللاعبين والموظفين تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي في البريميير ليج ضد وست هام.