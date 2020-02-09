اونلاين | اونلاين beIN Sports مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة بث مباشر اليوم في الدورى المغربي يلا شوت kora

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مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة بث مباشر اليوم في الدورى المغربي الاربعاء 22-1-2020، حيث يستضيف الرجاء الرياضي نظيره مولودية وجدة ضمن مباريات الاسبوع الثانى عشر من منافسات البطولة الإحترافية 1 المغربية، وتنقل قناة الرياضية المغربية Arryadia وقناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD اليوم المباراة في بث مباشر التي ستقام علي المركب الرياضي محمد الخامس.

يدخل فريق الرجاء الرياضي المباراة برصيد 21 نقطة في المركز الرابع بجدول مراكز الدورى المغربي الممتاز ، حيث فاز الفريق في 6 مبارايات وتعادل فى 3 مباراة وخسر فى 2 مباراة ،وتتعادل الرجاء الرياضى فى المباراة الاخيرة له التى جمعته مع نهضة بركان بنتيجة 2-2 فى المباراة التى اقيمت على الملعب البلدي لبركان ضمن منافسات الدورى المغربي.

ويدخل فريق مولودية وجدة المباراة برصيد 22 نقطة في المركز الثالث بجدول مراكز الدورى المغربي، حيث فاز الفريق في 6 مبارايات وتعادل فى 4 مبارايات وخسر فى 2 مباراة ،و فاز مولودية وجدة فى المباراة الاخيرة له التى جمعته مع المغرب التطواني بنتيجة 1-0 فى المباراة التى اقيمت على الملعب الشرفي بوجدة.

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD

موعد مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة اليوم

توقيت مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة بث مباشر اليوم علي قناة الرياضية المغربية Arryadia

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD

نتيجة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD

يمكنكم مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة بث مباشر اليوم ، اللقاء الذي تنقله قناة الرياضية المغربية Arryadia وقناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD بث مباشر الاربعاء 22-1-2020 من المركب الرياضي محمد الخامس، ونقدم لكم اهم المعلومات التى تخص المباراة.

موعد مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة اليوم

الفريقين : مولودية وجدة X الرجاء الرياضي.

الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس.

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المناسبة: الجولة الثانية عشر.

البطولة : الدورى المغربي الممتاز.

اليوم والتاريخ : الاربعاء 22-1-2020.

توقيت مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم

في تمام الساعة 6:00 بتوقيت موريتانيا.

في تمام الساعة 7:00 بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.

في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان.

في تمام الساعة 9:00 بتوقيت السعودية، قطر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، جيبوتي، الصومال، جزر القمر.

في تمام الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات وعمان.

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة بث مباشر اليوم علي قناة الرياضية المغربية Arryadia

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia

ولمعرفة تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia التى تنقل مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم يمكنكم زيارة المقال الخاص بها من هنا (تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia الجديد على النايل سات والاقمار المختلفة).

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD

ولمعرفة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD التى تنقل مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم من تعليق عادل خلو يمكنكم زيارة المقال الخاص بها من هنا (تردد بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD على النايل سات).

نتيجة مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة اليوم

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، تقدم حميد أحداد للرجاء الرياضي في الدقيقة 13 وتعادل نبيل الجعدي لنادي مولودية وجده في الدقيقة 74.