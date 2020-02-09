اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر بث مباشر kora live كورة ستار مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية الجزائر kora gool

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في مباراة مهمة ومصيرية يتطلع من خلالها الفريقان للعبور إلى المربع الذهبي، يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي مساء الأحد، نظيره مولودية الجزائر، الجزائري، ضمن إياب الدور ربع النهائي (دور الثمانية) منكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية للأندية».

كان فريق الرجاء الرياضي، قد ضرب بقوة في مباراة الذهاب في الجزائر، حيث نجح في الفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ليقترب خطوة كبيرة من حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

وسجل ثنائية بطل المغرب في مباراة الذهاب، النجم الكبير محسن متولي والمحترف بن ملانجو نجيتا، بينما سجل هدف الفريق الجزائري سامي فريوي.

كان فريق الرجاء الرياضي قد حجز مقعده في دور الثمانية للبطولة على حساب جاره وغريمه التقليدي فريق الوداد البيضاوي المغربي مستفيداً من قاعدة الأهداف خارج ملعبه، حيث تعادل في مباراته بنتيجة 1-1، ثم تعادل 4-4، في مباراة الوداد الإياب.

أما فريق مولودية الجزائر فاستطاع الفوز على القوة الجوية العراقي في دور الـ 16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والعودة بالتعادل السلبي.

كل ما يتعلق بمباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس

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ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائري، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

موعد مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس

تفام مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس، عند الساعة 21:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس

تقام المباراة على أرض ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، والذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس

سيتم بث مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائري في كأس محمد السادس عبر قناة أبو ظبي الرياضية H1.