اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة اشبيلية وسيلتا فيجو kora on line بث مباشر اليوم

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يستضيف ملعب بالايدوس مباراة إشبيلية وسلتا فيغو ، غدًا الأحد الموافق 9 من فبراير الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويبث اللقاء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت 3 الرياضية.

يسعي إشبيلية إلى الفوز في هذه المباراة من أجل تخطي فريق خيتافي الذى يسبقه في ترتيب المسابقة بنفس عدد النقاط، حيث يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

في المقابل، يتواجد سلتا فيغو في قاع الجدول بالمركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل المحاولة في الهروب من الهبوط.

وكان لقاء الفريقين في الدور الأول من الليغا قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أرض إشبيلية ووسط جماهيره، وقد سجل الأهداف كلا من فرانكو فازكيز لإشبيلية ودينيس سواريز لسلتا فيغو.

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موعد مباراة إشبيلية وسلتا فيغو..

19:30 بتوقيت مصر

20:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وسلتا فيغو..

beIN SPORTS HD3