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سواريز على اعتاب الرحيل عن برشلونة والاخير يحدد بديل

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الأحد 9 فبراير 2020

اقترب الدولي الاوروغوياني لويس ​سواريز​ مهاجم ​برشلونة​ الاسباني من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فانه من المتوقع ان يغادر سواريز ملعب الكامب نو في حزيران 2021 بعد انتهاء عقده الحالي.

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وبدأ برشلونة البحث منذ فترة عن مهاجم بديل، وتراقب الصحافة الأوروبية تحركات الإدارة الفنية بقيادة إريك أبيدال لضم لاعب مناسب لأسلوب المدرب الجديد كيكي سيتيين.

وأشارت الشبكة، أن البديل المناسب هو مهاجم انتر ميلان، ​لاوتارو​ مارتينيز، حيث ستستعد الادارة لضمه خلال فترة الانتقال المقبلة.

يذكر أن لاوتارو يمتلك شرطًا جزائيًا قيمته 111 مليون يورو، ويسمح لأي نادٍ بدفع قيمة الشرط والحصول على خدمات الأرجنتيني.  

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