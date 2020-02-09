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غريليش يريد الانتقال الى مانشستر يونايتد

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الأحد 9 فبراير 2020

يفضل قائد فريق ​أستون فيلا​، ​جاك غريليش​ الانتقال إلى ​مانشستر يونايتد​ في حال تركه فيلا بارك هذا الصيف.

ووفقًا لـ  The Sun إن قائد فيلا مطلوب من قِبل اولي غونار ​سولسكاير​ وكذلك من قيب العملاقين الإسبانيين ​​ وريال مدريد.

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ومن المفهوم أن غريليش، مع اقتراب ​يورو 2020​، يفضل الانتقال إلى أولد ترافورد على أي نادٍ آخر.

فيلا، من ناحيته، يريد ما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب.

لكن قوة موقفه التفاوضي تعتمد جزئياً على ما إذا كان يمكنه البقاء في الدوري الممتاز.

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