الامارات | الإيطالي فيفياني يعود لدورينا مدرباً للفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي فيفياني يعود لدورينا مدرباً للفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم لنادي الفجيرة في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عصر اليوم عن التعاقد مع المدرب الايطالي فابيو فيفياني وذلك لقيادة الفجيرة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، بدلا عن المدرب الجزائري مجيد بوقرة، والذي تم انهاء مهمته كمدير فني للفريق بعد سلسلة من النتائج التي وضعت الفريق في المركز ماقبل الاخير لدوري الخليج العربي برصيد (12) نقطة، وبذلك يعود المدرب فيفياني للعمل في المسابقات الاماراتية بعد ان سبق له تدريب اتحاد كلباء في فترتين نجح في احداهما بتحقيق البقاء التأريخي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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