الامارات | بالفيديو.. 9 ركلات ترجيحية ضائعة في مباراة السوبر الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 9 ركلات ترجيحية ضائعة في مباراة السوبر الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة فيسيل كوبي مع يوكوهاما إف مارينوس في كأس السوبر الياباني لكرة القدم ظاهرة نادرة في ملاعب كرة القدم، بعدما أهدر فيها اللاعبون تسع ركلات ترجيحية متتالية، قبل أن يحسم فريق فيسيل كوبي المواجهة 3-2 (الوقت الأصلي 3-3).

المفارقة أن حارسي المرمى لم يتصديا سوى لركلتين فقط، بينما كانت باقي الركلات إما العارضة أو بعيداً عن الخسبات الثلاث.

وافتتح داينفريس دوجلاس «لاعب العين السابق» التسجيل لفيسيل كوبي في الدقيقة 27 ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 36 قبل أن يتقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 40.

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وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف سجله تاكاهيرو أوجيهارا في الدقيقة 54 ثم تقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب هوتارو ياماجوتشي في الدقيقة 69 لكن اريك ناسيمينتو دي ليما سجل هدف التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 73.

وانتهت المباراة بالتعادل 3 / 3 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز فيسيل كوبي 3 / 2 وتتويجه باللقب وذلك بمشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.