شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام متهم بـ«العنصرية» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع نجم نادي توتنهام الإنجليزي ديلي ألي تحت سهام الاتهامات بالعنصرية بسبب فيديو أرسله لأصدقائه عبر تطبيق «سناب شات» ظهر فيه يسخر من رجل شرق آسيوي.

ويعتقد أن الفيديو، الذي استطاعت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية الحصول عليه، تم تصويره في مطار هيثرو بلندن أثناء انتظار اللاعب طيارته المتجهة إلى دبي.

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ويظهر اللاعب في الفيديو، الذي وضع عليه تعليقًا: «أي كورونا.. أرجوكم شاهدوا الفيديو بالصوت»، وهو يرتدي كمامة، فيما ظهرت خلفه مجموعة أصوات تبدو بلكنة صينية، حسب الصحيفة، بينما أدار اللاعب الكاميرا ليظهر في الصورة رجل تبدو ملامحه شرق آسيوية يتحدث في الهاتف دون دراية منه بتصويره من قبل اللاعب.

وأدار اللاعب الكاميرا مجددًا ليظهر في الصورة زجاجة من غسول الأيدي، فيما وضع على الفيديو تعليقًا يقول: «هذا الفيروس عليه أن يكون أسرع من ذلك للحاق بي».

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة في إنجلترا، إذ اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب بالعنصرية، ليسارع ديلي ألي بالاعتذار، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة أي شخص.