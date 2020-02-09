شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: ألعب بطريقة جديدة على الكرة المصرية يقدمها منتخبا بلجيكا وهولندا فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يعتمد طريقة جديدة في لعب المباريات، خاض بها المنتخب مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وفاز من خلالها بـ5 مباريات ليتوج باللقب.

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وأضاف «غريب»، في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار: «لعبت بطريقة غريبة على الكرة المصرية.. إيه اللي يمنع المدرب إنه يلعب بطريقة جديدة، لازم أجرب وأقدم طريقة جديدة، هو لازم أكون أجنبي علشان أقدم طريقة لعب جديدة».

وأوضح: «لعبت بطريقة 3-3-3 -1، ودي طريقة جديدة على الكرة المصرية، بيلعب بيها منتخبين بس بلجيكا وهولندا».

وتابع: «شاهدت فيديوها لمباريات المنتخبين، علشان أشوف إيه المشاكل اللي في الطريقة، وكان عندي معارضة في الجهاز بتاعي لهذه الطريقة، وبعض اللعيبة مكانتش مرتاحة، لأنك بتعمل حاجة معملوهاش قبل كده، لما تفكر فيها هتلاقيها هجومية بحتة، لكن لما تشوفها هتلاقيها بتقدم حلولا دفاعية مهمة جدًا».