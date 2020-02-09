- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريليش يريد الانتقال الى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
يفضل قائد فريق أستون فيلا، جاك غريليش الانتقال إلى مانشستر يونايتد في حال تركه فيلا بارك هذا الصيف.
ووفقًا لـ The Sun إن قائد فيلا مطلوب من قِبل اولي غونار سولسكاير وكذلك من قيب العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد.
ومن المفهوم أن غريليش، مع اقتراب يورو 2020، يفضل الانتقال إلى أولد ترافورد على أي نادٍ آخر.
فيلا، من ناحيته، يريد ما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب.
لكن قوة موقفه التفاوضي تعتمد جزئياً على ما إذا كان يمكنه البقاء في الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر غريليش يريد الانتقال الى مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.