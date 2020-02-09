شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يشهد أول تطبيق لتقنية الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض في الثالثة والنصف عصر اليوم منتخب الشباب مواليد 2001 اختبارا وديا أمام نادي جرين هيلز على استاد القاهرة قبل السفر للسعودية للمشاركة في كأس العرب للشباب.

واستقر مسئولو التحكيم برئاسة جمال الغندور بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب، على تقسيم المباراة إلى 4 فترات كل فترة 25 دقيقة للوقوف على استخدام التقنية وتجريب اكثر عدد من الحكام عليها.

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ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني لمنتخب الشباب ببعض العناصر المحترفة المنضمة حديثا لشباب الفراعنة ومنهم أحمد عبد العظيم المحترف في الإمارات، والثنائي حسن حكيم تيفيز، وطارق رمضان المحترفان في الدوري التركي.

ودخل منتخب الشباب فى معسكر مفتوح الأربعاء الماضي بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، قبل أن يتحول إلى معسكر مغلق حتى موعد السفر إلى السعودية يوم 16 فبراير الجارى للمشاركة فى بطولة كأس العرب.