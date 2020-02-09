شكرا لقرائتكم رقم سلبي عمره 14 سنة يشعل قمة الإسماعيلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك يحل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضيفا علي نظيره الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في ختام مواجهات الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى لكسر رقم سلبي يعاني منه فى مواجهات الإسماعيلي، حيث فشل في تحقيق الفوز علي الدراويش باستاد الاسماعيلية منذ قرابة الـ 14 عام بأجمالي 4884 يوما.

وكان الانتصار الأخير للزمالك الإسماعيلي في الاسماعيلية بهدف وحيد أحرزه مجدي عطوة، وكان البرتغالي مانويل كاجودا هو المدير الفني للقلعة البيضاء فى هذه المباراة.

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قبل مباراة اليوم، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للمباراة للوصول للنقطة 31 وملاحقة المقاولون العرب على المركز الثانى قبل خوض المؤجلات، وشدد المدرب الفرنسي على لاعبيه ضرورة العودة بنقاط المباراة حتى تمثل دفعة معنوية للفارس الأبيض قبل السفر لقطر لخوض مباراة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقي والمقرر لها 14 فبراير الجارى.