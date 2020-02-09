شكرا لقرائتكم سر رفض فايلر الصلح مع صالح جمعة فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن الصلح بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وصالح جمعة لاعب وسط الفريق أصبح مستحيل، بعد رفض الخواجة كافة المحاولات لعودته من جديد للتدريبات والمشاركة بشكل طبيعي، عقب رفض فايلر فكرة خوضه التدريبات الجماعية مبدياً موافقته فقط على خوضه تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بعيداً عن الفريق، وأعلن فايلر بشكل رسمي خروج صالح جمعة من حساباته بل وتمنى له التوفيق في مشواره مع أي نادي أخر خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، إلا أن صانع الألعاب الدولي لم يتلقى أي عرض محلي أو خارجي ليتم اتخاذ قرار إجباري ببقائه داخل صفوف الفريق.

وهناك أسباب تفسر سر توتر العلاقة بين الأهلي وصالح جمعة وعلى رأسها تعدي اللاعب لفظياً على فايلر في إحدى التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، أداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيق لا يروق لفايلر، وصول معلومات لإدارة النادي وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر مما يسىء لسمعة النادي من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفني من ناحية أخري، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر في وسائل الإعلام.

ويري مسئولو الأهلي أن بقاء صالح جمعة بدون أن يخوض أي مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادي، وبالتالي تفكر إدارة الأهلي في إعارته لأحد الأندية في الدوريات التي لازال القيد فيها مفتوحاً.

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سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي كشف أن ناديه ينتظر وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى من أجل استعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية.

وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة.