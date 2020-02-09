شكرا لقرائتكم 3 اتهامات تهدد علي جبر بالابتعاد الطويل عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن موسم علي جبر نجم دفاع بيراميدز مع فريقه أصبح مُهدداً بقوة هذا الموسم، بعد أحداث مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلم الخليج 365 أن تقرير إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز شهد العديد من الاتهامات للمدافع الدولي، أبرزها الاعتداء الجسدي على حكم المباراة، توجيه السباب، وأخيراً توجيه إشارات غير لائقة.

ومن المنتظر أن يتعرض علي جبر للإيقاف لمدة طويلة من قبل لجنة المسابقات، بعد إدانته بشكل كبير في تقرير إبراهيم نور الدين.

أدان تقرير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، فى تقريره المقدم للجنة المسابقات، بعد أحداث مواجهة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدورى العام، والتى حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

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وسلم الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وبيراميدز، اليوم الأحد، تقريره إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن أحداث اللقاء الأخير بالدورى المصرى والذى أقيم مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد تقرير الحكم إبراهيم نور الدين إدانة عدد كبير من لاعبى ومسئولى بيراميدز، على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى وهانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب المساعد ومحمد العقباوى مدرب الحراس ومن اللاعبين على جبر وإسلام عيسى وعمر جابر ورجب بكار، بداعى محاولة الاعتداء عليه عقب الهدف الثانى للنادى الأهلي.

كما تضمن التقرير إدانة سيد عبد الحفيط مدير الكرة بالنادى الأهلي بسبب كثرة الاعتراض خلال أحداث الشوط الأول على القرارات التحكيمية ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء فى وجهه.

كان نادى بيراميدز أرسل شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم إبراهيم نور الدين بداعى تسبب الحكم فى خسارة بيراميدز، بعدما احتسب هدف أليو ديانج فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وطالب نادى بيراميدز فى شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أى مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب فى الخسارة، وأشار بيراميدز فى شكواه إلى أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته فى المباريات التى يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجى والفيصلى فى نهائى البطولة العربية باستاد الإسكندرية، متعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلى.