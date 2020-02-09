شكرا لقرائتكم سيتيين: برشلونة يحتاج مهاجماً بدلاً من المصاب ديمبيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن ناديه يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب لاعبه المصاب عثمان ديمبيلي رغم غلق باب الانتقالات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ديمبيلي مهاجم فرنسا لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية الأسبوع الماضي وسيخضع لجراحة في فنلندا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يحدد برشلونة فترة غياب اللاعب.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على أنه في حال غياب لاعب لمدة خمسة أشهر على الأقل يصبح بوسع ناديه التعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات بشرط أن يكون من أول درجتين في الدوري الإسباني أو في انتقال مجاني. ولا يسمح حينها للاعب المصاب بالمشاركة مع الفريق قبل مرور فترة خمسة أشهر ويجب أن يوافق أيضا على استبداله باللاعب الجديد.

وبعد إصابة ديمبيلي بات برشلونة يملك ثلاثة مهاجمين فقط هم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان والشاب أنسو فاتي البالغ عمره 17 عاما مع استمرار غياب لويس سواريز حتى مايو بسبب جراحة في الركبة.

Advertisements

وقال سيتيين للصحفيين قبل مواجهة ريال بيتيس يوم الأحد "لو كان ممكنا، نريد التعاقد مع لاعب متعدد المراكز. الأمر ليس سهلا وسوق الانتقالات مغلقة ونريد الحصول على الموافقة قبل ذلك كله. من الواضح أننا نحتاج إلى لاعب للانضمام وهذا سيساعدنا".

وذكرت تقارير محلية في إسبانيا أن برشلونة ربما يتعاقد مع ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد أو أنخيل رودريغيز لاعب خيتافي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر وخرج من كأس الملك يوم الخميس بالخسارة 1-صفر أمام أتلتيك بلباو.

وستمثل مباراة يوم الأحد أول عودة للمدرب سيتيين إلى بيتيس منذ إقالته في مايو الماضي وبعد موسمين في إدارة الفريق حيث قاده خلالها للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وإلى جانب غياب سواريز وديمبيلي بسبب الإصابة سيفتقد برشلونة أمام بيتيس المدافع جيرار بيكي بسبب الإيقاف.