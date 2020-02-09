شكرا لقرائتكم استبعاد هازارد من تشكيلة الريال.. وعودة بيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد غاريث بيل لتشكيلة ريال مدريد لأول مرة منذ أكثر من شهر استعدادا لمواجهة أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، بينما يستمر غياب إيدن هازارد الذي يواصل التعافي من إصابة بالكاحل.

وخاض بيل، أغلى لاعب في تاريخ النادي مناصفة مع هازارد، مباراته الأخيرة في الدوري خلال الفوز 3-صفر على خيتافي في الرابع من يناير الماضي لكنه غاب عن كأس السوبر الإسبانية للمرض ثم أصيب في كاحله خلال الفوز على أونيونيستاس دي سالامنكا في كأس الملك.

وعاد للتدريبات قبل وقت قريب لكنه غاب عن الفوز في القمة على أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي وعن الخسارة من ريال سوسيداد في دور الثمانية بكأس الملك يوم الخميس.

لكن المدرب زين الدين زيدان قال إنه لا توجد مشكلة مع لاعب منتخب ويلز البالغ عمره 30 عاما والذي ساعد الفريق في الفوز بأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا لكن يستمر انقسام الجمهور حوله.

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وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا قبل إعلان التشكيلة "يجب أن أضع قائمة وأحيانا يغيب عنها لكن هذه ليست مشكلة وليست قلة احترام، ما زلنا نعتمد عليه ويريد القتال على مكانه بالفريق. لم يشارك في الآونة الأخيرة لكننا نعتمد عليه ونعرف ما يمكنه تقديمه لنا".

وعاد هازارد، الذي اشتراه ريال مقابل 100 مليون يورو في يونيو الماضي، للتدريبات في آخر أسبوعين بعد تعرضه لإصابة بالكاحل أمام باريس سان جيرمان في 26 نوفمبر الماضي لكنه لا يزال خارج التشكيلة بعد الغياب عن لقاء أتلتيكو.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة وسيسعى لرد الاعتبار بعد الخسارة 4-3 بملعبه من سوسييداد والخروج من الكأس وهي أول هزيمة له بأي مسابقة منذ أكتوبر الماضي.

وعاد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو للتشكيلة التي ستزور ملعب أوساسونا بعد أن غاب عن لقاء ريال سوسيداد بسبب كدمة وكذلك يعود الجناح لوكاس فازكيز والمدافع داني كارفاخال.