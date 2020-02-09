شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تفسر سر رفض فايلر الصلح مع صالح جمعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الصلح بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، وصالح جمعة لاعب وسط الفريق أصبح مستحيلا، بعد رفض الخواجة كافة المحاولات لعودته من جديد للتدريبات والمشاركة بشكل طبيعى، عقب رفضه فكرة خوضه التدريبات الجماعية، مبدياً موافقته فقط على خوضه تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بعيداً عن الفريق.

وأعلن فايلر بشكل رسمى خروج صالح جمعة من حساباته، بل وتمنى له التوفيق فى مشواره مع أى نادٍ آخر خلال أحد المؤتمرات الصحفية، إلا أن صانع الألعاب الدولى لم يتلق أى عرض محلى أو خارجى ليتم اتخاذ قرار إجبارى ببقائه داخل صفوف الفريق.

وهناك أسباب تفسر سر توتر العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة، وعلى رأسها تعدى اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسىء لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.

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ويرى مسئولو الأهلى أن بقاء صالح جمعة دون خوض أى مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادى، وبالتالى تفكر إدارة الأهلى فى إعارته لأحد الأندية فى الدوريات التى لا يزال القيد فيها مفتوحاً.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، كشف أن النادى ينتظر وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى من أجل استعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية.

وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدرجات استاد الدفاع الجوى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على العلامة الكاملة.