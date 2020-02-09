شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر لاعبى المقاولون من التفكير فى نتائج المنافسين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من الاهتمام بمتابعة نتائج الفرق المنافسة لذئاب الجبل فى المربع الذهبى، سواء نادى الزمالك صاحب المركز الثالث أو الاتحاد السكندرى رابع الدورى، بعد تعثر الأخير فى مباراة الجولة 17 أمام أسوان ليسقط فى فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

وعقد النحاس جلسة فنية مع لاعبى المقاولون، شدد خلالها على ضرورة عدم الالتفات إلى نتائج الفرق الأخرى، مشيراً إلى أنه على الرغم من صعوبة مباراة بيراميدز والتى تقام بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، فلا بديل للفريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأمين المركز الثانى فى الجدول والذى يحتله ذئاب الجبل برصيد 32 نقطة.

ويدرس عماد النحاس الاستفادة من الغيابات المؤثرة التى يعانى منها بيراميدز خلال المباراة، فى ظل افتقاد الفريق للثنائى أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال مباراة الأهلى بعد الاعتراض على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين.

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وكان عماد النحاس قد منح لاعبى المقاولون راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد السقوط أمام إنبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز على استاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.