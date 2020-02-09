شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12 سنة.. وائل جمعة يستعيد ذكريات فوز الفراعنة بكأس أفريقيا بغانا بصورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، من الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى الذى حصل على ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية أولها فى مصر عام 2006 والثانية فى غانا 2008 والأخيرة فى أنجولا 2010، واستعاد وائل جمعة صخرة دفاع المنتخب ذكريات الكأس السادسة والثانية على التوالى له مع المنتخب والتى أقيمت فى غانا واقتناصها الفراعنة بقيادة المعلم حسن شحاتة.



وائل جمعة يستعيد ذكريات الفراعنة

ونشر وائل جمعة، مدافع منتخب مصر السابق، على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، صورة للحظة تكريمه بالميدالية الذهبية فى البطولة وعلق عليها قائلا: "صباح الذكريات الجميلة.. 12 سنة مرت على تتويج الفراعنة بالكأس الأفريقية السادسة.. لحظات سوف تبقى فى ذاكرة كل المصريين وفى تاريخ بلدنا الكبير".



وائل جمعة

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل لخوض مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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واتفق أعضاء الجهاز الفنى على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.

واستقر حسام البدرى، على ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق فى المعسكر المقبل.. ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".