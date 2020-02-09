شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق بادجى بمباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدو حظوظ السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلي صعبة للغاية فى المشاركة مع فريقه أمام طلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز بسبب رحلة السنغال.

وحصل آليو بادجى على إذن من الجهاز الفنى للأهلى بالسفر إلى السنغال أمس الأول من أجل تجديد جواز السفر الخاصة به، وسيعود اللاعب للقاهرة مساء ولن يلحق بالمباراة الذى يخوضه الفريق عصراً ويدخل بعده معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الطلائع.

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الأهلى لم يُعلن بشكل رسمى استبعاد بادجى من مباراة الطلائع لكن الدلائل تُشير إلى أنه سيكون من الصعب للغاية لحاقه بالمباراة، لأن اللاعب لم يتدرب مع الفريق أمس وأمس الأول حينما بدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة الطلائع عقب الفوز على بيراميدز مساء الخميس بهدفين لهدف بالدروي.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمواجهة المهمة التى يخوضها الأحمر مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز بها جميعاً محققاً العلامة الكاملة، رغم امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً، وفى المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وشارك اللاعب مع الأهلى فى ثلاث مباريات حتى الآن بديلاً أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة والهلال بالسودان فى الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلى بديلاً أيضاً بيراميدز فى الدورى، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجى أحدهما فيما كان الهدف الثانى من نصيف المالى ديانج.