شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يحيى ذكرى وفاة والده بصورة لفريق الزمالك فى ليبيا 1969 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أحمد عيد عبد الملك، لاعب المنتخب الوطنى والزمالك وحرس الحدود والمصرى ووادى دجلة السابق، الذكرى الحادية عشر، لرحيل والده عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق.





ونشر عبد الملك، عبر حسابه على تويتر، صورة قديمة لوالده مع نجوم القلعة البيضاء، خلال زيارة الفريق إلى ليبيا عام 1969، وضم الفريق وقتها محمود الجوهرى، نبيل نصير، محمد توفيق، على أبو جريشة، أحمد مصطفى، يكن حسين، عيد عبد الملك، عبد الكريم الجوهرى، سمير شفيق، طه بصرى، محمد إمام، ثم تبعها بتغريده أخرى، قال فيها: "الذكرى 11 لوفاة والدى الكابتن عيد عبد الملك، ربنا يرحمه ويسامحه ويرحم أمواتنا أجمعين".





وتولى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق، والمدير الفنى السابق لجولدى، منصب مدير الكرة بنادى النجوم، بالإضافة إلى توليه منصب المدرب العام.

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وعقد عبد الملك جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادى النجوم خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسؤولية.

وفى نفس الوقت انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفنى للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك ونجاح مهمتهما مع النجوم ابتداء من الغد.

تقدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لجولدى، باستقالته من قيادة الفريق بعد الفترة التى قضاها فى تدريب الفريق عقب إعلانه اعتزاله للساحرة المستديرة عقب نهاية الموسم الماضى حيث تم تعيينه مديرا فنيا للفريق فى منتصف شهر يوليو الماضى.