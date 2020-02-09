شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل وحمدى فتحى يخوضان تدريبات تأهيلية تحت إشراف مدرب الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، جمعته بحمدى فتحى لاعب وسط القلعة الحمراء، خلال تواجدهما بصالة الجيم بصحبة حسين عبد الدايم مدرب الأهلى السابق.

ويواصل حمدى فتحى تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديد ينفذه لاعب الأهلى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج، وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.

وكان حمدى فتحى قد أجرى خياطة فى غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبى جديد فى ألمانيا منتصف يناير الماضى تحت إشراف الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له الجراحة، واطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعى ينفذه فى القاهرة قبل بدء مرحلة التأهيل.

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وكشف حمدى فتحى عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التى كان تعرض لها، خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر نوفمبر الماضى، بقطع فى غضروف الركبة، ليجرى عملية جراحية فى ألمانيا بعدها، مشيرا إلى أنها فى شهر مايو المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن حمدى فتحى مؤخراً خطوبته على روان عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، ونشر صورا من الاحتفال بالخطوبة، والذى اقتصر على بعض أهالى العروسين، وتأتى خطوبة حمدى فتحى بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التى خضع لها، وحدد ماير، برنامج علاج طبيعى خاص للاعب.