شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: تأجيل لقاء السيتي وويست هام والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، اليوم عن ​تأجيل​ مباراته ضد ​ويست هام​ يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ".

وبحسب الموقع الرسمي للسيتيزن، فقد تقرر تأجيل اللقاء بسبب بسبب ظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصًا على سلامة الجميع. ويحتل السيتي ترتيب المركز الثاني في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز برصيد 55 نقطة، فيما يحتل ويست هام المركز 18 في الترتيب برصيد 24 نقطة.

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