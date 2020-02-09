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ليفربول يستعد لترحيل ثلاثة لاعبين بالميركاتو الصيفي

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الأحد 9 فبراير 2020

كشف موقع "The Athletic" أن ​ليفربول​ سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم ​شيردان شاكيري​ و​ديان لوفرين​ و​آدم لالانا​.

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وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم تحت قيادة يورغن كلوب.

 

من ناحية ثانية أعرب ​ميلان​ عن رغبته بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.

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