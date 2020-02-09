الامارات | نادي الشارقة يفتح مدرجاته للجمهور مجاناً خلال لقاء التعاون السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يفتح مدرجاته للجمهور مجاناً خلال لقاء التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي الشارقة فتح مدرجات استاد نادي الشارقة للجمهور مجانا وذلك من خلال توفير تذاكر مجانية للمشجعين الراغبين في دعم الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام فريق التعاون السعودي بعد غد الثلاثاء في أولى مباريات الشارقة بدوري أبطال آسيا للأندية، علما أن الشارقة يعود للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة له في العام 2009.
وذكر النادي على صفحته عبر "توتير" أنه "دعماً لحضور أوفياء الملك لأول مباريات الشارقة أمام التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا، قرر نادي الشارقة توفير تذاكر المباراة (مجاناً) لجمهور الفريق في أكشاك التذاكر بالإستاد بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم المباراة".
يذكر أن الشارقة يلعب في دوري أبطال آسيا للأندية ضمن المجموعة الثالثة التي تضمن إلى جانبه والتعاون السعودي كلا من بيروزي الإيراني والدحيل القطري.
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