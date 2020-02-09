الامارات | هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية يبحثان مشاركة الإمارات في "أولمبياد طوكيو"

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية يبحثان مشاركة الإمارات في "أولمبياد طوكيو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، اليوم الأحد اجتماعا مهما ضم كلا من الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم، وجرى خلال اللقاء الذي يعد الأول بين مسؤولين في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية منذ تعييين محمد بن سليم أمينا عاما للجنة الأولمبية، مناقشة العديد من الأمور والقضايا التي تهم القطاع الرياضي في الدولة خاصة التعاون على صعيد العمل المشترك إلى جانب سبل تعزيز وتطوير التعاون بما يعود بالفائدة على القطاع الرياضي بالدولة.

وجرى خلال اللقاء أيضا نقاشاً معمقاً حول خوض الإمارات العربية المتحدة منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الصيف المقبل ومتطلباتها الفنية والمالية وكيفية تعزيز دور الاتحادات الرياضية في الدولة ودعم خططها وبرامجها في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة وتحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وأكد أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار في بيان صحافي صادر عن الهيئة، ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الهيئة وبين اللجنة الأولمبية الوطنية في الفترة القادمة بمختلف الجوانب الإدارية والفنية والقانونية والتنظيمية الخاصة بعمل المؤسستين المسؤولتين عن الرياضة بالدولة.