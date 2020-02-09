شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام بسبب «سيارا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية في ظل تعرض المملكة المتحدة للعاصفة «سيارا».

وتضرب العاصفة «سيارا» عدد من البلاد الأوروبية ومنها المملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وفرنسا، ما تسبب في إلغاء العديد من الأحداث الرياضية.

وكان من المنتظر أن يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.