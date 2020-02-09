شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: برشلونة أراد التعاقد مع «إنييستا» في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية الكتلونية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مجددًا مع نجمه السابق أندرياس إنييستا، لاعب فيسيل كوبه، يناير الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الفريق الكتلوني أراد إعادة «إنييستا» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أجل إعادة إرساء قيم النادي في اللاعبين الحاليين.
ولم يقبل فيسيل كوبه التخلي عن نجمه الإسباني، حسب التقرير الإسباني، إذ أكد أن دوره أساسيًا مع الفريق.
وتوج «إنييستا» مع فيسيل كوبي بكأس الإمبراطور وكذلك كأس السوبر الياباني.
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