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خصم 30 ألف جنيه من كل لاعب بالاتحاد السكندري عقب الهزيمة أمام أسوان

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، معاقبة لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها زعيم الثغر أمام أسوان في الدوري.

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وعقد محمد مصيلحي اجتماعاً صباح اليوم الأحد بفريق الكرة جهاز فني ولاعبين بقيادة طلعت يوسف .

وأبدى «مصيلحي»، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي، ضيقه الشديد للاعبين من الأداء غير الجيد في بعض المباريات، خاصة مباراة الأمس أمام نادي أسوان والتي كانت في المتناول، وأن النقاط المُهدرة التي فرط فيها الفريق في بعض مبارياته، كانت كفيلة بتغير موقع الفريق بجدول المسابقة ووجوده بمركز أفضل وليس التواجد فقط في المربع الذهبي.

وقرر مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع طلعت يوسف إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج وأداء الفريق، كما قرر المجلس أيضاً خصم مبلغ 30 ألف جنيه من كل لاعب.

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