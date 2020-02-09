شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على فرنسا في باريس.. لاعبة تحصد الميدالية الذهبية بالتجديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحقق اتحاد التجديف، منذ ساعات، نجاحا ساحقًا في بطولة العالم داخل الصالات المُقامة في العاصمة الفرنسية باريس، إذ حصلت اللاعبة نور الهدى على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للتجديف تحت 23 عامًا، لم تصل بمفردها إلى المراكز بل لحق بها حوالي 3 لاعبين بمراكز مُتقدمة في البطولة.

يعتبر فوز «الهدى» بالميدالية، حدث غير مسبوق، فهي تحصد «الذهبية» في بطولة العالم للتجديف، فئة السيدات، مُتفوقة على بطلتي فرنسا، ورفعت بانتصارها اسم مصر عاليًا بالبطولة، التي اعتبرها البعض بـ«التاريخية بالتجديف». وتبعتها حاصدة الميدالية البرونزية في التجديف، اللاعبة تسنيم عرفة، التي فازت بالمركز الثالث في منافسة تحت الـ18 عامًا.

في المقابل، حقق عمر القماطي المركز الثامن في منافسات تحت سن الـ16 عامًا، وشاركت في البطولة اللاعبة ملك صفوان، بحضور العميد شريف القماطي عضو اللجنة الفنية لاتحاد التجديف. ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، التهنئة للاتحاد المصري للتجديف، برئاسة عمرو النوري، ولـ«الهدى»، مع الإشادة بالنتائج، التي رأوها «تساهم في رفع الراية المصرية بالمحافل الدولية».