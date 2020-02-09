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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يستعد لترحيل ثلاثة لاعبين بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
كشف موقع "The Athletic" أن ليفربول سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم شيردان شاكيري وديان لوفرين وآدم لالانا.
وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم تحت قيادة يورغن كلوب.
من ناحية ثانية أعرب ميلان عن رغبته بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.
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