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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رامسي: يوفنتوس أرادني بأي ثمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
بعد انتقاله هذا الموسم من آرسنال من الدوري الإنكليزي الممتاز، تحدث آرون رامسي لاعب خط وسط يوفنتوس مع سكاي عن موسمه حتى الآن.
وعن تجربته مع يوفنتوس قال اللاعب: "بعد الوضع في أرسنال، قدم يوفنتوس عرضا لي. كانوا يريدونني بأي ثمن، لقد حاولوا جاهدين الحصول على خدماتي. أنا متحمس لأخذ هذه الفرصة وأنا سعيد لأن أكون قادرًا على اللعب من أجل هذا النادي الرائع، لتمثيله ولإسهامي في محاولة للفوز بالعديد من الألقاب."
وتحدث عن الإختلاف بين الدوري الإيطالي والإنكليزي قائلا: "الدوري الايطالي هو تكتيكي أكثر بكثير من الدوري الممتاز. العديد من الفرق تدافع بعمق ويجب عليك محاولة كسر الكتل الدفاعية بطرق مختلفة. في الدوري الممتاز هناك مساحة أكبر، وربما تكون الكثافة أكبر قليلاً لأنه عليك النظر خلفك أكثر، لقد تأثرت بالبطولة والجودة والتقنية."
كما عبر اعجابه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو حيث اعتبره لاعبا رائعا وأن ارقامه القياسية تتكلم عنه.
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