الهلال يشعل مستوى المنافسة بكأس آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

: إبراهيم سعد



رفع الهلال السعودي مستوى منافسة بطولة كأس آسيا، عقب تتويجه به العام الماضي وأصبحت البطولة ذات منافسة أقوى عن سابقها نتيجة وجود حامل لقب جديد ومنافس شرس.

وقال سلمان بن آل إبراهيم: إن مستوى المنافسة بالبطولة الآسيوية، قد ارتفع مع تتويج الهلال بلقب العام الماضي، عقب فوز على أوراوا الياباني بهدف نظيف.

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وأضاف: ارتفعت نسب المتابعين والمشاهدين بشكل ملحوظ، حتى تتأكد بقوة شعبية بطولة كأس آسيا على المستوى العربي والعالمي.

وشدد: على أن بطولة كأس آسيا هي بطولة لديها مكانة متميزة بين بطولات العالم، بحيث أننا نسعى لنكون نسخة العام الحالي هي الأفضل لكافة متابعينا ومشجعينا.

وتنطلق منافسات البطولة الآسيويو من جديد غدا الإثنين، حتى يبدأ الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه خلال مباراة الجولة الأولى عن المجموعة الثانية أمام شاهر خوردو الإيراني، حيث أن المجموعة تضم فرق الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وشاهر خوردو.

يحتل الهلال مقدمة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ وبفارق ٤ نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه على اللقب الغالي.