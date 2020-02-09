- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يستعد لاعلان فشل عملية ضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي مانشستر سيتي على اعتاب اعلان فشله في ضم نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الى صفوف فريقه بعد ان اعرب ممثل اللاعب الارجنتيني عن رغبته بالبقاء في الكامب نو خلال الفترة القادمة.
ولفتت الصحيفة الى ان الفريق الانكليزي كان قد وضع اهداف طموحة جداً تتمثل بضم الارجنتيني، الا ان ممثلو ميسي اكدوا في اكثر من مرة ان ميسي لن ينتقل الى ملعب الاتحاد في اي وقت قريب، وهو سيبقى مع برشلونة ما بعد الصيف القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستعد لاعلان فشل عملية ضم ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.