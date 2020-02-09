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بعد قرار الرحيل عن الأهلي .. شريف إكرامي يقترب من الدوري السعودي

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جدة - عمرو شويل تلقي شريف اكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عرضاً جاد من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال له خلال انتقالات الصيف المقبلة لينضم العرض السعودي للأندية إلى تلقاها الحارس الدولي من عدة أندية محلية وخارجية خلال الأيام الماضية وتحديداً عقب إعلانه الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

 

ولا يشارك شارك شريف إكرامى مع الأهلى منذ فترة طويلة كما أن النادى لم يُجدد عقده حتى الآن رغم أنه ينتهى بعد أشهر قليلة، الأمر الذى جعل الحارس الدولى يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

 

وكيل لاعبين يقدم عرض سعودي لشريف اكرامي

 

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وعلم "الخليج 365" أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع شريف إكرامي مؤخراً وعرض عليه الأنتقال لأحدى الأندية ولم يبت حارس الأهلي في هذا العرض مُنتظراً المفاضلة بينه وبين العروض الأخرى من أجل إختيار الأنسب له إذا رحل بالفعل من القلعة الحمراء .

 

 

 

شريف إكرامى كان قد أعلن رحيله عن الأهلي فى رسالة وداع مؤثرة عبر تويت قال فيها :"بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالى، استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل النادى الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

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