شكرا لقرائتكم بعد قرار الرحيل عن الأهلي .. شريف إكرامي يقترب من الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولا يشارك شارك شريف إكرامى مع الأهلى منذ فترة طويلة كما أن النادى لم يُجدد عقده حتى الآن رغم أنه ينتهى بعد أشهر قليلة، الأمر الذى جعل الحارس الدولى يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.
وكيل لاعبين يقدم عرض سعودي لشريف اكرامي
وعلم "الخليج 365" أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع شريف إكرامي مؤخراً وعرض عليه الأنتقال لأحدى الأندية السعودية ولم يبت حارس الأهلي في هذا العرض مُنتظراً المفاضلة بينه وبين العروض الأخرى من أجل إختيار الأنسب له إذا رحل بالفعل من القلعة الحمراء .
شريف إكرامى كان قد أعلن رحيله عن الأهلي فى رسالة وداع مؤثرة عبر تويت قال فيها :"بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالى، استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل النادى الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".
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