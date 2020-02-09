شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب الخماسى الحديث غداً استعداداً لكأس العالم بالقاهرة‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل المنتخب الوطني للخماسى الحديث معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة غدا، ‏استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم "ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020" ‏والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير حتي الأول من مارس المقبل، على ‏ملاعب نادي بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.‏

تحت اشراف رؤوف حسام المدير الفنى ، حيث إستقر على تشكيل المنتخب القومى ‏المصرى المشارك بالطولة والذى يتكون من اللاعبين أحمد أسامة الجندى ، اسلام حامد ‏، ياسر حفنى ، وشريف ياسر "أساسى" ومهند طارق ، أحمد أشرف "إحتياطى" و ‏اللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، أميرة قنديل ، سندس طارق "أساسى" ونورين ‏بولس ، ملك خالد "إحتياطى" .‏

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هذا وقد وافق مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف ‏العريان على طلب إنضمام كلاَ من منتخبات أوكرانيا ، بيلاروسيا ، وجنوب أفريقيا ، ‏الصين ، اليابان ، كندا ، لمعسكر الإعداد الداخلى مع المنتخب المصرى وذلك إستعداداً ‏للبطولة .‏

وصرح العريان ، أن الاتحاد حريص على توفير برنامج قوى للفراعنة حتى يتم تحقيق ‏الهدف وتقديم نتائج طيبة خلال البطولة التى ستقام بالقاهرة‎ ‎‏ ، وأكد على أن المنافسة ‏ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات ‏المؤهلة الى طوكيو 2020.‏

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين ، النمسا ، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزباكستان ، أمريكا ، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف" ، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام ‏الإتحاد الدولى .‏