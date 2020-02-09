شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب الخماسى الحديث غداً استعداداً لكأس العالم بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل المنتخب الوطني للخماسى الحديث معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة غدا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم "ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020" والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير حتي الأول من مارس المقبل، على ملاعب نادي بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
تحت اشراف رؤوف حسام المدير الفنى ، حيث إستقر على تشكيل المنتخب القومى المصرى المشارك بالطولة والذى يتكون من اللاعبين أحمد أسامة الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، وشريف ياسر "أساسى" ومهند طارق ، أحمد أشرف "إحتياطى" و اللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، أميرة قنديل ، سندس طارق "أساسى" ونورين بولس ، ملك خالد "إحتياطى" .
هذا وقد وافق مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على طلب إنضمام كلاَ من منتخبات أوكرانيا ، بيلاروسيا ، وجنوب أفريقيا ، الصين ، اليابان ، كندا ، لمعسكر الإعداد الداخلى مع المنتخب المصرى وذلك إستعداداً للبطولة .
وصرح العريان ، أن الاتحاد حريص على توفير برنامج قوى للفراعنة حتى يتم تحقيق الهدف وتقديم نتائج طيبة خلال البطولة التى ستقام بالقاهرة ، وأكد على أن المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020.
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزباكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف" ، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى .
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