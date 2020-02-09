النحاس يحذر لاعبي المقاولون من الاهتمام بنتائج المنافسين قبل مواجهة بيراميدز

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وعقد النحاس جلسة فنية مع لاعبي المقاولون، شدد عليهم خلالها بضرورة عدم الالتفات إلى نتائج الفرق الأخرى، مشيراً إلى أنه على الرغم من صعوبة مباراة بيراميدز والتي تقام بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، فلا بديل للفريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأمين المركز الثاني في الجدول والذي يحتله ذئاب الجبل برصيد 32 نقطة.
ويدرس عماد النحاس طريقة الاستفادة من الغيابات المؤثرة التي سيعاني منها بيراميدز خلال المباراة، في ظل افتقاد الفريق للثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال مباراة الأهلي بعد الاعتراض على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين.
وكان عماد النحاس قد منح لاعبي المقاولون راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد السقوط أمام إنبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز على استاد عثمان أحمد عثمان.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.
[١٤:١٢، ٢٠٢٠/٢/٩] عاطف العربي: يشهد لقاء الزمالك والإسماعيلى الذى يجمع الفريقين اليوم عودة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث .
ويلتقى فريق الزمالك مع الإسماعيلى في السابعة و النصف من مساء اليوم ، في ستاد الإسماعيلية ، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز .
وكانت اخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 24 يوليو الماضى ، في إطار الجولة السابعة و العشرون من البطولة المحلية ، وانتهت بفوز الفريق الأبيض على الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف .
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