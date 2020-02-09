شكرا لقرائتكم أخطر خطير.. نجوم الزمالك فى 1969 خلال زيارة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ونجل نجم الزمالك في السبيعنات صورة لنجوم القلعة البيضاء خلال زيارة كتيبة الأبيض لدولة ليبيا في عام 1969.

وأشار أخطر خطير إلى صورة والده معلقا عليها :"الله يرحمك يا كابتن عيد عبد الملك".

وجاءت تشكيل الفريق بحسب الأسماء الوقوف من أقصي اليمين محمود الجوهري، نبيل نصير، محمد توفيق، على أبو جريشة، أحمد مصطفي، يكن حسين.

وأقصي اليمن جلوسا عيد عبد الملك ، عبد الكريم الجوهري، سمير شفيق، طه بصري، محمد امام





وقرر مجلس إدارة نادي النجوم، تولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لفريق جولدي، منصب مدير الكرة للفريق الأول، بجانب منصب المدرب العام.

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