شكرا لقرائتكم "كاف" ينشر سر فوز الزمالك على الترجي والتتويج بالسوبر الأفريقي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سر اعتلاء الترجي الرياضي التونسي صدارة مجموعته الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وألمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إمكانية تفوق الزمالك في المواجهة الحاسمة في السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى التونسى، فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك فى المواجهة المقرر إقامتها على استاد الغرافة، والتى يشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة، بينما يشارك فيها الترجى بصفته بطلا للنسخة السابقة لبطولة دورى أبطال إفريقيا الاغلي للأندية الأفريقية.

وقال حساب "كاف" إن الترجي التونسي سجل أهدافه السبعة في دور المجموعات جميعها من داخل منطقة جزاء الخصوم، في إشارة كبيرة في الوقت نفسه لتحديد ملامح خطة فوز الزمالك على بطل تونس، بضرورة مراقبة جيدة لنجومه داخل منطقة العمليات في اخر 9 أمتار بمنطقة الحارس محمد أبو جبل حامي عرين الأبيض وعندها سيحد الفريق من خطورة شيخ الأندية التونسية ويقلل فرص التسجيل بل يكاد يعدمها نهائيا وهو ما سيركز عليه الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريبات القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" فيديو عن أهداف الترجي السبعة في دور المجموعات معلقا عليها :"جميع أهداف الترجي السبعة كانت من داخل منطقة الجزاء! ????

وتساءل كاف:هل يتبع الفريق التونسي نفس الاستراتيجية أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر؟

وتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الرابعة في المركز الأول برصيد 11 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز في 3 منها وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف .





وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى الزمالك ضد الترجى التونسى فى منافسات دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية التى يسعى الأبيض إلى مواصلة المنافسة بها لتحقيق حلم اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ نسخة 2002 التى فاز بها الزمالك على حساب الرجاء المغربى بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد "دونجا".

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يعد مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة الأولى هو الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين كل الفريق المتأهلين لربع النهائي بعدما نجح فى اقتناص 14 نقطة من 6 مباريات، وهو نفس الرصيد الذى جمعه فريق صن داونز الجنوب افريقي. ويتصدر مازيمبي أيضًا قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 11 هدفا بفارق هدف وحيد عن الوداد المغربي الذى أحرز 10 أهداف. الترجي والنجم .. دفاع حديدي

الترجي والنجم .. دفاع حديدي بينما تعد الفرق الأقوى دفاعيا فى مرحلة دور المجموعات والأقل استقبالا للأهداف هم 3 فرق، الترجي والنجم الساحلي التونسيان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 3 أهداف.

الترجي يتصدر الدوري التونسي محليا بقوي هجوم