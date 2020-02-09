شكرا لقرائتكم مالك سلامة وياسمين حمدى يتوجان ببرونزية البطولة الأفريقية للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج مالك سلامة لاعب منتخب الكاراتيه بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية في وزن 60 كجم فى بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب ، بعد فوزه على لاعب الكونغو 3/1 فى مباراة الميدالية البرونزية.

كما توجت ياسمين حمدى لاعبة المنتخب المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى وزن 55 كجم فى البطولة الأفريقية أيضا بعد فوزها على بطلة الكاميرون 8/0 فى مباراة الميدالية البرونزية .

وتخوض بعد قليل شيماء أبو اليزيد مباريات المنافسة على الميداليات البرونزية أيضا

وكانت منافسات اليوم الأول قد أسفرت عن تتويج لاعبى المنتخب بـ6 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى وصول 10 لاعبين إلى الدور النهائى .

وأحرز الميداليات الذهبية كل من چنه خميس، وشروق الحناوى، ومنتخب كاتاجماعى شباب، وكاتا جماعى شابات، وفيما يخص الفضيات أحرزها محمد حسين، وطارق محمد.

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ووصل للدور النهائى سارة عاصم، وأحمد أشرف، ورضوى سيد، وجيانا فاروق، وعلى الصاوى، وفريال أشرف، وعبدالله ممدوح، وطه طارق، ومحمد رمضان .

ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال، وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه آنسات، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب، ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات، ومحمد فتحى مدرب المنتخب كومتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات، ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وآنسات، وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب وناشئين .

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.

وكنت بعثة منتخب الكاراتيه قد تم احتجازها خلال عودتها من فرنسا بعد المشاركة ببطولة الدورى العالمى، بداعى تهريب "بدل" الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة، وبالتحديد 4 بدل مع كل لاعب، فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

من جهته أكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .