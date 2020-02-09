شكرا لقرائتكم سمر حمزة تتوج بذهبية المصارعة ببطولة الأفريقية فى الجزائر .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالمركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بالجزائر ، التي يشارك فيها منتخبات الحرة و الرومانية والنسائية .

ونشرت اللاعبة فيديو التتويج عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيس بوك ، حيث قام وجيه بكير رئيس البعثة بتقبيلها ، من رأسها ، تقديرا للجهد الذى تبذله في البطولة ، و ذلك خلال عزف النشيد الوطنى ورفع علم مصر في المنافسات

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توج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية .

وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة، حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى المصارعة الحرة يشارك كلاً من عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص المصارعة النسائية تم إختيار كلاً من شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان، كما رافقهم حكام مصريين هم أحمد زكى، وجمال السيد، ومحمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .