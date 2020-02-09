لا تفوتك .. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



يختتم فريقا الأهلي وطلائع الجيش اليوم، الأحد، استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما غدا في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، والتى يخوضها الأحمر بحثا عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد ان حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكري إلى الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الترتيب.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم، وتشهد قائمة المباراة عودة رامي ربيعة الذى غاب عن لقاء بيرامديز الأخير للإيقاف، فيما يستمر غياب رمضان صبحي لعب الفريق الذي مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي وسيعود الللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري.

الأهلي ضد طلائع الجيش



وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى على أهمية مباراة طلائع الجيش، قائلاً:"نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات".

الأهلي ضد طلائع الجيش



وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، مؤكدا أن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية، خاصة أنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات، والاستعداد لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر لها 20 فبراير و صن داونز المقررلها 29 فبراير بدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا. الأهلي ضد طلائع الجيش

كما أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش. وقال سيد عبد الحفيظ، إن اللاعب أدى أمس تدريبات استشفائية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية. Advertisements

الأهلي ضد طلائع الجيش وأضاف عبد الحفيظ أنه عقب الانتهاء من مواجهة الطلائع غدا سيبدأ الجميع التحضير لمباراة المصري المهمة جدا أيضا في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي. الأهلي ضد طلائع الجيش ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على افضل صورة ويدفع بهم وهم في جاهزية تامة خاصة في ظل المرحلة الصعبة في الفترة المقبلة والتي تتضمن عدة مباريات هامة وصعبة في أكثر من بطولة سزواء الدورى الممتاز بمواجهة المصري الجمعة المقبل والزمالك يوم 24 فبراير في قمة الدور الأول وأيضا مواجهة الزمالك في السوبر المحلي ولقائى صن داونز في دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا. كان الأهلى نجح فى فك عقدة بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصرى.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدورى المصرى



ويتربع الأهلي على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة، بينما تراجع بيراميدز إلى المركز الخامس بعدما توقف رصيده عند النقطة 26.

الأهلي ضد طلائع الجيش



في المقابل، يسعى طلائع الجيش إلى استغلال نشوة الانتصار الأخير أمام نادي مصر برباعية نظيفة، من أجل إيقاف مسيرة قطار الأهلي السريع في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

موقف طلائع الجيش فى جدول ترتيب الدورى المصرى



ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.