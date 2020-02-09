شكرا لقرائتكم هل يشارك بادجي مع الأهلي ضد طلائع الجيش ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدو حظوظ السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي صعبة للغاية في المشاركة مع فريقه بمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز وذلك بسبب رحلة السنغال.

وحصل آليو بادجى على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالسفر إلى السنغال أمس الأول من أجل تجديد جواز السفر الخاصة به وسيعود اللاعب للقاهرة مساء اليوم ولن يلحق بالمباراة الذى يخوضه الفريق عصراً ويدخل بعده معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة الطلائع.

الأهلي لم يُعلن بشكل رسمي استبعاد بادجى من مباراة الطلائع لكن الدلائل تُشير إلى إنه سيكون من الصعب للغاية لأن اللاعب لم يتدرب مع الفريق أمس وأمس الأول حينما بدأ المارد الأحمر الأستعداد لمواجهة الطلائع عقب الفوز على بيراميدز مساء الخميس بهدفين لهدف بالدروي.

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ومن المقرر أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستدخل معسكر مغلق إستعداداً للمواجهة الهامة التي يخوضها الأحمر مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وشارك اللاعب مع الأهلى فى ثلاث مباريات حتى الآن بديلاً أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة والهلال بالسودان فى الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلى بديلاً أيضاً بيراميدز فى الدورى، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجى أحدهما فيما كان الهدف الثانى من نصيف المالى ديانج.