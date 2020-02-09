الزمالك والإسماعيلي.. الفارس الأبيض يختبر خطة مواجهة الترجي بمعنويات مرتفعة وتجنبَا للإصابات.. والدراويش يسعى لغسل أحزان الهزيمة .. "الموعد والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم"

يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى على استاد الإسماعيلية.

ويأمل الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز للاقتراب من وصافة الدورى، واستغلال تعثر المقاولون العرب فى الجولة الماضية.



ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذى حققه على حساب حرس الحدود فى الجولة الماضية بهدفين دون رد، واستعادة روح الانتصارات التى غابت عن الفريق فى ثلاث مباريات متتالية بعد التعادل مع مازيمبى وأول أغسطس فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ووادى دجلة فى بطولة الدورى الممتاز. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وينتظر أن يستمر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى اتباع سياسة تدوير اللاعبين خوفاً من الإجهاد والإصابات، خاصة فى ظل ضغوط المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، وخوض الفريق مواجهة صعبة وحاسمة أمام الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى بطولة السوبر الأفريقى بدولة قطر، وتليها مباراة القمة أمام الأهلى يوم 24 من الشهر الجارى فى السوبر المصرى بالإمارات، ويريد الذهاب بقائمة كاملة خالية من الإصابات، حيث ينوى اللعب بنفس الخطة التى سيخوض بها مباراة الترجى لتجربة اللاعبين، على أن يكون التدوير فى إطار لاعب أو اثنين، وكذلك لتفادى أى أخطاء فى طريقة اللعب حال ظهورها فى مباراة الإسماعيلى.

وحذر المدير الفنى لاعبى الزمالك من التهاون فى المباراة، خاصة أن الإسماعيلى يعد من الفرق الصعبة التى لديها خبرة، مطالباً الجميع باستغلال الفرص السهلة وعدم الانفعال والتهور حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة، مؤكداً أنه يريد السفر إلى قطر بمعنويات مرتفعة والاقتراب خطوة كبيرة من وصافة الجدول.

وناشد لاعبى الدفاع ضرورة التركيز وعدم الانسياق وراء الاعتراض على الحكام والاستفادة من أخطاء المباراة الماضية التى كادت تكلف الفريق أهدافاً لولا العارضة وتصديات حارس المرمى، مبدياً ثقته فى الجميع من أجل الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، عكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة الطريقة التى يتبعها باتريس كارتيرون مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة، من أجل الوقوف على نقاط قوة الفريق الأبيض ومحاولة إيقافها، واستغلال نقاط ضعفه، المتمثلة فى الجانب الأيمن؛ لضعف إمكانيات الثنائى محمد أوناجم وحازم إمام الدفاعية. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".



ويدخل الإسماعيلى مباراة الزمالك وعينه على غسل أحزان الهزيمة التى منى بها على حساب أسوان، بثنائية لهدف، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد؛ لتحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى العام، خاصة أن الثلاث نقاط ستقوده لبلوغ المركز السادس فى ترتيب المسابقة، متخطياً ثلاثة مراكز، لوجوده حالياً فى المرتبة التاسعة، برصيد 21 نقطة.

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ويتسلح «جوميز» بعدة أوراق رابحة فى صفوف الدراويش، أملاً فى تحقيق الفوز على منافس قوى بحجم الزمالك، خاصة أن المباراة مقامة على ملعبه ووسط جماهيره، ما يمنحه الأفضلية لحسم اللقاء المهم، إضافة إلى اعتماده على الثلاثى الأقوى فى تشكيله، وذلك باستعادة خدمات محمد الشامى بعد انقضاء فترة راحته، بجانب الدفع بالتونسى فخر الدين بن يوسف، وعبدالرحمن مجدى الذى يتميز بقدرته على صناعة الأهداف لزملائه منذ بداية الموسم.



ويفتقد الدراويش لجهود ثلاثة من عناصره الأساسية، ممثلين فى أحمد أيمن ومحمد زكى بداعى تعرضهما للإصابة، بينما يمنع الإيقاف وجود محمد هاشم ضمن حسابات ديديه جوميز، حيث تعرض اللاعب للطرد خلال لقاء أسوان، كما تحوم الشكوك بشأن جاهزية باتريك كادو، الوافد الجديد للإسماعيلى، لخوض مواجهة اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة، بقيادة تحكيمية لمحمود عاشور، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة "أون سبورت".

وكان فريق الزمالك، فاز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري، التي خاضها أمام حرس الحدود يوم الأربعاء الماضي، بعدما تفوق بثنائية نظيفة، سجلها كل من محمود علاء وأحمد سيد زيزو.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، جمعها بعد فوزه بـ8 مباريات وخسارة مباراتين وتعادل في 4 مناسبات، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، المقاولون العرب الذي يمتلك في رصيده 32 نقطة، فيما يبعد الأبيض عن الأهلي المتصدر بفارق 11 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز بـ6 مباريات والتعادل في3 والهزيمة في 7 مباريات.

ويعد الثنائي مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، هما هدافا فريق الزمالك في الدوري المصري، برصيد 5 أهداف، حيث سجل زيزو هدفه الخامس في مواجهة حرس الحدود السابقة.



ويحتل الرباعي فخر الدين بن يوسف، محمد هاشم، بينسون شيلونجو، محمد الشامي، صدارة هدافي فريق الإسماعيلي برصيد هدفين لكل منهم.