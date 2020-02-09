شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "كاف" يحدد روشتة فوز الزمالك على الترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" روشتة فوز الزمالك المصرى على نظيره الترجى الرياضى التونسى فى المواجهة المنتظرة بينهما فى السوبر الأفريقى فى الرابع عشر من فبراير الجارى بقطر.

وألمح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن إمكانية تفوق الزمالك فى المواجهة الحاسمة فى السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى التونسى، فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والمقرر إقامتها باستاد الغرافة، ويشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة، بينما يشارك فيها الترجى بصفته بطلا للنسخة السابقة لبطولة دورى أبطال أفريقيا الأغلى لأندية القارة.

ويلتقى الزمالك نظيره التونسى فى 3 مباريات أفريقية متتالية، أولها السوبر الأفريقى، وبعدها مواجهتان فى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يواجه الأبيض فريق الذهب والنار شيخ الأندية التونسية فى 29 فبراير الجارى فى القاهرة على أن يكون اللقاء الحاسم فى ملعب رادس 7 مارس الجارى فى ملمحة كروية عربية أفريقية شاقة.

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وتصدر الترجى الرياضى التونسى المجموعة الرابعة فى المركز الأول برصيد 11 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز فى 3 منها وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف .

فيما احتل نادى الزمالك وصافة المجموعة الأولى خلف المتصدر مازيمبى الكونغولى برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر واحدة وسجل لاعبوه 5 أهداف وسكنت مرماه 4 أهداف.

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