شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الخماسى غداً استعداداً لكأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
استقر المدير الفنى على تشكيل المنتخب القومى المصرى المشارك بالطولة، والذى يتكون من اللاعبين: أحمد أسامة الجندى، إسلام حامد ، ياسر حفنى، وشريف ياسر "أساسى" ومهند طارق، أحمد أشرف "احتياطى" واللاعبات هايدى عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، سندس طارق "أساسى" ونورين بولس، ملك خالد "احتياطى" .
ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، على طلب انضمام منتخبات أوكرانيا، بيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، الصين، اليابان، وكندا، لمعسكر الإعداد الداخلى مع المنتخب المصرى وذلك استعداداً للبطولة.
وصرح العريان بأن الاتحاد حريص على توفير برنامج قوى للفراعنة حتى يتم تحقيق الهدف وتقديم نتائج طيبة خلال البطولة التى ستقام بالقاهرة ، وأكد على أن المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020.
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أمريكا، نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى.
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