شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الخماسى غداً استعداداً لكأس العالم بالقاهرة‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المنتخب الوطني للخماسى الحديث معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة غداً، ‏استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم "ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020" ‏والتى ستنطلق فعالياتها فى الفترة من 26 فبراير حتى الأول من مارس المقبل، على ‏ملاعب نادى بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف رؤوف حسام المدير الفنى.

استقر المدير الفنى على تشكيل المنتخب القومى ‏المصرى المشارك بالطولة، والذى يتكون من اللاعبين: أحمد أسامة الجندى، إسلام حامد ‏، ياسر حفنى، وشريف ياسر "أساسى" ومهند طارق، أحمد أشرف "احتياطى" و‏اللاعبات هايدى عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، سندس طارق "أساسى" ونورين ‏بولس، ملك خالد "احتياطى" .‏

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، برئاسة المهندس شريف ‏العريان، على طلب انضمام منتخبات أوكرانيا، بيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، ‏الصين، اليابان، وكندا، لمعسكر الإعداد الداخلى مع المنتخب المصرى وذلك استعداداً ‏للبطولة.‏

وصرح العريان بأن الاتحاد حريص على توفير برنامج قوى للفراعنة حتى يتم تحقيق ‏الهدف وتقديم نتائج طيبة خلال البطولة التى ستقام بالقاهرة‎ ‎‏، وأكد على أن المنافسة ‏ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات ‏المؤهلة الى طوكيو 2020.‏

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين، النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام ‏الإتحاد الدولى.‏